الشيخ: دخلنا مرحلة جديدة في المواجهة مع الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 10:33 صباحاً - قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن استباحة المستوطنين للأراضي الفلسطينية ومسيرة الأعلام في القدس الشرقية، واستمرار القتل والهدم والاعتقال والاستيطان تنذر بدخول مرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال.

وأضاف الشيخ في تصريح صحفي، اليوم الخميس “ما تشهده الأراضي الفلسطينية يأتي في ظل حكومة متطرفة وصمت وعجز دولي وكيل بمكيالين في تطبيق الشرعية الدولية، مشدداً بالقول انه كفى كفى لهذا الاحتلال البغيض”.

وتشهد الأراضي الفلسطينية تصاعد انتهاكات المستوطنين وجيش الاحتلال مما أدى إلى استشهاد العشرات وإصابة المئات في القدس والضفة الغربية، بالاضافة إلى إصرار حكومة الاحتلال على تنظيم مسيرة الأعلام الأحد المقبل في القدس المحتلة وسط تحذيرات من انفجار الأوضاع الأمنية في كافة الأراضي الفلسطينية.