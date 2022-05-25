انخفاض الذهب مع صعود الدولار

انخفاض الذهب مع صعود الدولارانخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار، في حين يترقب المستثمرون بيان اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لشهر مايو، بحثا عن مؤشرات على المقدار المتوقع لرفع الفائدة الأميركية المقبل.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1857.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0636 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من مايو عند 1869.49 دولار للاوقية، أمس الثلاثاء.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1856 دولارا للأوقية، بحسب "رويترز".

صعد مؤشر الدولار بعد بلوغ أدنى مستوياته في شهر في الجلسة السابقة، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 21.95 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.7% إلى 947.49 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2015.99 دولار للأوقية.