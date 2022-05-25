الجيش اللبناني يضبط أسلحة حربية وذخائر في البقاع.. التفاصيل الكاملة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 07:25 مساءً - أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، ضبط كمية من الأسلحة الحربية والذخائر وتوقيف مطلوب في وادي البقاع شرق البلاد.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صحفي، إن دورية من الجيش داهمت اليوم منازل عدد من المطلوبين في بلدة تعلبايا - البقاع، لإقدامهم على إطلاق النار بتاريخ سابق، وأوقفت مواطناً.

وأشارت إلى ضبط كمية من الأسلحة الحربية والذخائر والعتاد داخل منزل مطلوب آخر، لافتة إلى تسليم المضبوطات والمباشرة بالتحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.