العراق يتفاوض مع شركات أجنبية لإنتاج 12 ألف ميغاوات من الطاقة النظيفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 07:25 مساءً - صرح وزير النفط العراقي رئيس المجلس الوزاري للطاقة إحسان عبد الجبار بأن بلاده تخطط مع شركات أجنبية لإنتاج 12 ألف ميغاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.

وقال الوزير، في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية نشرته اليوم الأربعاء، إن وزارة النفط وقعت عقوداً مع شركات أجنبية لإنتاج نحو 2500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية عبر بناء محطات طاقة شمسية، وصولاً لإنتاج 12 ألف ميجاوات من المخطط الوصول إليها عام 2030.

وأضاف أن النموذج الاقتصادي الذي يجب أن يعتمده العراق "يتمثل بانتاح أعلى معدل للطاقة الرخيصة بأقل التكاليف لتحقيق أمن اقتصادي وفوائد مالية كبيرة للبلاد".

وذكر أن خطط العراق المستقبلية لإنتاج الطاقة الكهربائية تتجه نحو إنشاء مشاريع للطاقة المتجددة عبر الاعتماد على الطاقة الشمسية وإحلال الغاز محل النفط وصولاً لإنتاج طاقة كهربائية رخيصة ومتنوعة المصادر، بالاستعانة بشركات أجنبية.

وكان العراق قد أبرم العام الماضي عقوداً مع شركات فرنسية وسعودية وصينية لبناء محطات كهربائية تعتمد على الطاقة الشمسية في إطار برنامج حكومي لحل أزمة إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق الذي يواجه منذ سنوات نقصاً كبيراً في إمدادات الكهرباء.