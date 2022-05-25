​ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

​ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) العماني (8ر1) نقطة وبنسبة (04ر0) في المائة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى (56ر4121) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (76ر4119) نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت (3) ملايين و(547) ألفًا و(970) ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة (2ر75) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (14) مليونًا و(334) ألفًا و(914) ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (048ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (36ر22) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (237) ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته (68ر6) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (702) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (80ر19) في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني (465) ألف ريال عُماني وبنسبة (11ر13) في المائة.