ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
ارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) العماني (8ر1) نقطة وبنسبة (04ر0) في المائة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى (56ر4121) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (76ر4119) نقطة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت (3) ملايين و(547) ألفًا و(970) ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة (2ر75) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (14) مليونًا و(334) ألفًا و(914) ريالًا عُمانيًّا.
وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (048ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (36ر22) مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (237) ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته (68ر6) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (702) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (80ر19) في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني (465) ألف ريال عُماني وبنسبة (11ر13) في المائة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.