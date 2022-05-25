الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 04:25 مساءً - ​​احتفلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باليوم العالمي للملكية الفكرية تحت شعار "الملكية الفكرية والشباب: الابتكار من اجل مستقبل أفضل"، يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة. ويستهدف شعار الاحتفال هذا العام شباب المخترعين والمبتكرين والمبدعين بصفة خاصة، وذلك من أجل ان يكون الشباب على وعى ودراية تامة بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم وتسجيل اختراعاتهم وإبداعاتهم الأدبية والفنية للحفاظ على حقوقهم المادية والمعنوية. شاهد جانب من الاحتفال:

​تضمن الاحتفال جلسات عمل ناقشت عدة موضوعات، قدمها عدد من الخبراء وشباب المخترعين من الدول العربية، بالإضافة لعرض أفضل التجارب والممارسات من الدول العربية، وتكريم بعض المتميزين في هذا المجال.​

لماذا يحتفل العالم باليوم العالمي للملكية الفكرية؟

في السادس والعشرين من ابريل عام 1970 دخلت اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) حيز النفاذ، وفي عام 2000 اقرت الدول الأعضاء في المنظمة اختيار هذا اليوم ليكون مناسبة سنوية للاحتفاء والتوعية بالملكية الفكرية.

يهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى تعزيز الوعي العالمي بالملكية الفكرية بكافة اشكالها واقسامها مثل براءات الاختراع، العلامات التجارية، و حق المؤلف، وذلك إقرارا بأهميتها في تشجيع الابداع و الابتكار، ويتيح اليوم العالمي للملكية الفكرية فرصاً عديدة سنوياً للباحثين والشباب المبتكرين لتبادل الخبرات والأفكار في شتى مجالات الملكية الفكرية بما يساهم في الدفع بعجلة التنمية ومواجهة التحديات العالمية في مجال الصحة و البيئة و الابتكار الأخضر.

إن نظام الملكية الفكرية الفعال هو الذي يكفل التوازن بين مصالح المخترعين والمبدعين وبين مصالح المجتمع، حيث أن الخروج بمنتج فكري يخدم المجتمع لا يتحقق إلا إذا عمل المبدعون في بيئة تحفظ لهم حقوقهم الأدبية والمادية، وبالتالي كرسوا وقتهم وطاقاتهم في استنباط تكنولوجيا جديدة والخروج بأشكال جديدة من التعبير الإبداعي دون الانشغال بالقلق من انتهاك لحقوقهم.

ولقد درجت جامعة الدول العربية على الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية سنوياً بمقر الأمانة العامة، ويعد هذا الاحتفال ملتقى ومنتدى للحوار والتباحث حول مختلف قضايا الملكية الفكرية كما يوفر منصة لعرض التجارب المشتركة وتبادل الخبرات للتلاقي والتعاون بين الجميع وتسليط الضوء على جهود الدول العربية للنهوض بمجال الملكية الفكرية، ويتم دعوة جميع المهتمين بمجال الملكية الفكرية في الوطن العربي من خبراء وباحثين ومبدعين وأساتذة جامعات، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية للمشاركة في هذه الفعاليات.

لماذا اختير "الملكية الفكرية والشباب" شعاراً للاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية لعام 2022؟

يحتفل العالم هذا العام باليوم العالمي للملكية الفكرية تحت شعار: "الملكية الفكرية والشباب: الابتكار من أجل مستقبل أفضل". اختير هذا الشعار احتفاءً بالابتكار و الابداع لدى الشباب، ولتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار، وإيماناً بالإمكانات الهائلة التي يتمتع بها الشباب القادرة على مواجهة التحديات والدفع بعجلة التطوير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو مستقبل مستدام.

أصبحت حقوق الملكية الفكرية من الموضوعات الحيوية على الساحة الآن، إذ توفر تلك الحقوق الحماية القانونية للمخترعين من خلال تسجيل براءات الاختراع وحفظ الحقوق الأدبية والمادية مما يحفز على مزيد من الإبداع و الابتكار. من هذا المنطلق، يعتبر الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية هذا العام فرصة للشباب من أجل استكشاف كيفية الاستفادة من أدوات الملكية الفكرية لدعم أهدافهم وتحويل أفكارهم الى واقع.

للمزيد: https://www.wipo.int/ip-outreach/ar/ipday/

العمل في سبيل حماية حقوق الملكية الفكرية: ما هي الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذا المجال؟

إيماناً بأهمية ملف الملكية الفكرية ضمن أعمال جامعة الدول العربية، صدر قرار من مجلس جامعة الدول العربية عام 2001 بإنشاء وحدة الملكية الفكرية ضمن الهيكل التنظيمي لمكتب الأمين العام، لتصبح الجهة المعنية بتنسيق كل ما يتعلق بشؤون الملكية الفكرية في مختلف أعمال الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ومع التطورات الاقتصادية العالمية وازدياد التوجه نحو مجتمع المعرفة، أصبحت الملكية الفكرية عاملاً أساسياً في كل الخطط الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للدول العربية وعاملاً مهماً للنمو الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي حدا بمعالي الأمين العام إلى إصدار قرار عام 2012 بإنشاء "إدارة الملكية الفكرية والتنافسية" ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، مما يؤكد حرص الجامعة العربية واهتمامها بموضوع الملكية الفكرية.

تعرف على أهداف ومهام الإدارة في مجالي الملكية الفكرية والتنافسية: http://www.leagueofarabstates.net/ar/intellectualproperty/Pages/default.aspx

وللاطلاع على أنشطة الإدارة:

http://www.leagueofarabstates.net/ar/intellectualproperty/Pages/latestnews.aspx

ومن أبرز إنجازات الإدارة طرح مبادرة "العون القانوني والفني للمخترعين العرب" تحت شعار "نحو مزيد من براءات الاختراع في الدول العربية" بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب، (https://www.alu1944.org/) وتحت رعاية معالي السيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية، بهدف تقديم الدعم والمساعدة القانونية والفنية للمخترعين بالدول العربية في إعداد طلبات براءات الاختراع بواسطة وكلاء براءات متطوعين من الدول العربية، ويجري العمل حالياً على وضع الآلية التنفيذية لهذه المبادرة.

اطلع على أبز الوثائق ذات الصلة: http://www.leagueofarabstates.net/ar/intellectualproperty/Pages/releases.aspx

كما أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرارا عام 2016، بإنشاء "اللجنة الفنية للملكية الفكرية" المشكلة من مديري المكاتب الحكومية للملكية الفكرية بالدول العربية، بهدف مأسسة التعاون والتنسيق بين الدول العربية في هذا المجال، إذ تسعى اللجنة الى تطوير تشريعات و قوانين الملكية الفكرية في الدول العربية وفقاً لاحتياجاتها وتبعاً للتحديات التي تواجهها في هذ المجال.​

تعرف على أبرز الاستراتيجيات العربية في مجال حقوق الملكية الفكرية:

في ضوء الأهمية الشديدة لحماية حقوق الملكة الفكرية في سبيل تشجيع الإبداع والابتكار، أصبح هذا الموضوع بنداً أساسيا ضمن الاستراتيجيات المعنية بالبحث العملي المطروحة على جدول أعمال القمم العربية والقمم التنموية، فعلى سبيل المثال، أصدرت قمة عمان عام 2017، "الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار"، والتي أفردت بنودا خاصة لحماية الملكية الفكرية في مجال البحث العملي إدراكا لدورها الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة من خلال توفير الحماية القانونية للمبتكرين والمبدعين.

اطلع على النص الكامل للاستراتيجية: https://bit.ly/3Kh9MbO

وفي نفس الإطار، أطلقت قمة تونس عام 2019 "الشرعة العربية لأخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية" وأقرت الاسترشاد بها ونشر مبادئها لدى كافة الجهات البحثية في المنطقة العربية، وذلك في إطار تعزيز العمل العربي المشترك في مجال العلوم والتكنولوجيا نظراً إلى الحاجة الى وضع إطار يوجه العلم و التكنولوجيا التوجيه الصحيح بعيداً عن الممارسات غير الأخلاقية.

اطلع على النص الكامل للشرعة: https://bit.ly/3tCx5Y2

وتعرف على القوانين العربية الخاصة بالملكية الفكرية:

http://www.leagueofarabstates.net/ar/intellectualproperty/Pages/arabIPlaws.aspx​