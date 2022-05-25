وزير الخارجية السعودي يؤكد على دعم المملكة لخفض التصعيد في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 03:28 مساءً - بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله مع وزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا، مستجدات الأزمة في أوكرانيا، مع التأكيد على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ولكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.

جاء اللقاء على هامش مشاركة وزير الخارجية السعودي في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” 2022.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.