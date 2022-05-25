تصريحات جديدة لقرداحي تثير تفاعلا على مواقع التواصل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 01:25 مساءً - بعد إثارته ضجة كبيرة بسبب مواقفه من الحرب في اليمن ما أدى إلى تضرر العلاقات بين لبنان ودول الخليج، صدرت مواقف جديدة عن وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول النجف.

وأثار قرداحي تفاعلا كبيرا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات عن النجف، قال إنها فهمت على أنها "حنين للنظام السابق".

واستذكر قرداحي في مقطع الفيديو المتداول، حديثا سابقا عبر به عن رأي بشوارع العراق، قائلا: "كنا قاعدين بالنجف الأشرف حين سئلت عن رأيي بشوارع العراق مقارنة بالثمانينيات، فقلت أن الشوارع كانت أحلى من قبل". وأضاف: "كلامي كان مزحا، إلا أنه تم تفسير هذه التصاريح بأنها حنين إلى النظام السابق".

وأثار هذا الفيديو، تفاعلا بين النشطاء على موقع "تويتر"، سائلين: "أي تصريحاته نعتمد؟"، واعتبر البعض أن تصريحاته الأولى هي الحقيقة.

وكان قرداحي أثار في وقت سابق، غضبا واسعا في دول مجلس التعاون الخليجي بعد وصفه الحملة العسكرية للتحالف المدعوم من السعودية في اليمن بـ"العدوان" ورأى أن الحوثيين "يدافعون عن أنفسهم".