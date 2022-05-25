أبو الغيط يجري مباحثات مع وزيري الخارجية و التجارة و الصناعة أثناء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 01:25 مساءً - إلتقى السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2022 السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، كما أجرى مباحثات مع السيد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة و الصناعة و ترويج الاستثمار بسلطنة عمان، و ذلك على هامش زيارته إلى مسقط للمشاركة في أعمال المنتدى الثالث للمنافسة في المنطقة العربية.

و صرح مصدر مسئول بالأمانة العامة أن الأمين العام أثنى خلال لقائه مع السيد بدر البوسعيدي على الدور الإيجابي والحكيم الذي تلعبه الدبلوماسية العمانية لتعزيز العمل العربي المشترك و دعم الجامعة العربية خاصة في ظل الظروف الراهنة والناجمة عن تراكم و تقاطع عدد من الأزمات المستعصية.

و أوضح المصدر بأن اللقاء تناول ملفات المنطقة و جوارها لاسيما تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية العربية و مستجدات المبادرة العربية لحلحلة هذه الازمة، و في ذات السياق أيضا أفاد أبو الغيط بأن لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك - و هي أعلى لجنة تضم كل المنظمات العربية المتخصصة - ستناقش من ضمن محاور اجتماعها المقرر عقده الاسبوع القادم في تونس تداعيات تلك الحرب على الأوضاع في المنطقة العربية لاسيما في مجال الأمن الغذائي.

و أضاف المصدر أن أبو الغيط استعرض مستجدات العمل العربي المشترك و التحضير للقمة العربية القادمة المقرر عقدها نهاية العام الجاري في الجزائر.

و ذكر المصدر أن الطرفين اتفقا على تعزيز التعاون في مجال التدريب و بناء قدرات الموظفين و الدبلوماسيين من خلال إطلاق برامج مشتركة في هذا الشأن.

و على صعيد آخر، تباحث الأمين العام مع السيد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة و الصناعة و ترويج الاستثمار، حيث هنأه في بداية اللقاء على نجاح المنتدى الثالث للمنافسة في المنطقة العربية الذي نظمته الوزارة العمانية بالتعاون مع جامعة الدول العربية و الاسكوا و عدد من الشركاء ،مثنيا على الجهود التي بذلتها السلطات العمانية لإعداد و استضافة هذا المنتدى، و مشيرا إلى أهمية هذه الفعالية في تعزيز تبادل الخبرات العربية في مجال حماية المنافسة و مكافحة الاحتكار. و قد أعرب الجانبان في هذا الشأن عن عزمهما على مواصلة هذه الجهود لاتاحة فضاء تتبادل فيه الأجهزة العربية المسؤولة عن موضوعات المنافسة و منع الاحتكار وأفضل الممارسات و السياسات الناجعة التي من شأنها إقامة تنافس اقتصادي عادل و نزيه يراعي حقوق المستهلك العربي و يخدم أهداف التنمية المستدامة.

و تجدر الإشارة ان الأمين العام شارك في حفل تسليم جوائز مسابقة افضل عمل بحثي جامعي في مجال المنافسة التي أقامتها الاسكوا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي العمانية، و ذلك على هامش أعمال منتدى المنافسة. كما أجرى أبو الغيط عددا من اللقاءات مع وسائل الإعلام المحلية.