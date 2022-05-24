سوريا تبحث مع الصحة العالمية والأردن تعزيز التعاون في مجال الصحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:23 مساءً - بحث وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش، اليوم الثلاثاء، مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، سبل تطوير عمل القطاع الصحي وتحسين واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الاجتماع الذي عُقد على هامش الجلسة العامة للدورة الـ 75 لجمعية الصحة العالمية المقامة حاليًا في جنيف، تم خلاله مناقشة المستجدات والأولويات المتعلقة بالرعاية الصحية بالمنطقة والعالم بحضور مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا.

كما التقى وزير الصحة السوري حسن الغباش، بنظيره الأردني الدكتور فراس الهواري، وبحثا آلية تعزيز التعاون بين البلدين.