الخارجية اللبنانية : الأمم المتحدة تبنت مشروع قرار حول الأمن الغذائي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:23 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية الثلاثاء، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت بالإجماع أمس مشروع قرار حول الأمن الغذائي بمبادرة من لبنان تحت عنوان "حالة انعدام الأمن الغذائي على الصعيد العالمي"، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وأضافت الخارجية اللبنانية، في بيان اليوم، أن لبنان عمل على وضع مشروع القرار إلى جانب مجموعة من الدول الصديقة؛ ومنها مصر والبرازيل وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وماليزيا والمكسيك وباكستان وقطر وجنوب إفريقيا وتونس والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت أن رئيسة بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفيرة أمآل مدللي، تقدمت بهذه المبادرة وعملت عليها مع فريق البعثة، منذ حوالي شهر ونصف، بناءً على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين وبدعم رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أنه بعد مفاوضات دقيقة وصعبة، تم التوصل إلى مشروع قرار جامع، يحتوي على لغة متوازنة، عملية وغير مسيسة، موضحة أن أهمية القرار الذي يعالج أهم أزمة تعصف بالعالم اليوم تكمن في حصوله على اجماع الجمعية العامة، دون اللجوء إلى التصويت.

وأعربت السفيرة آمال مدللي عن الموقف اللبناني أمام الجمعية العامة قائلةً: "هذه الوثيقة هي مشروع قرار يمثل تطلعنا إلى عدم رؤية أي طفل أو أي إنسان يعاني من الجوع في جميع أنحاء العالم".

وشارك وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، الأسبوع الماضي في الاجتماع الوزاري حول الأمن الغذائي، الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وألقى بو حبيب كلمة لبنان التي دعا فيها جميع الدول إلى دعم مشروع القرار بهدف إرسال رسالة قوية للعالم مفادها أن المجتمع دولي متّحد في مواجهة انعدام الأمن الغذائي ومحاربة الجوع حول العالم.