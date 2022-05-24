على رأسهم الإخوان.. استبعاد 4 أحزاب من الحوار الوطني في تونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 09:28 مساءً - استثنت السلطات التونسية 4 أحزاب من المشاركة في حوار وطني على رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن الرئيس التونسي قيس سعيد، أكد له عندما التقى به اليوم الثلاثاء أن الجميع معنيون بالمشاركة في الحوار الوطني باستثناء 4 أحزاب.

ووصف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اللقاء مع سعيد بـ"المطمئن"، إذا ما تم الالتزام بتنفيذ تعهداته.

وأكد أن الأحزاب التي استثناها قيس سعيد هي؛ "النهضة" الإخواني، و"قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة" الإخواني، و"الحزب الدستوري الحر".

وخلال الساعات الماضية، بدأ الرئيس التونسي سعيد، لقاءات منفصلة مع الأحزاب السياسية المناهضة للإخوان والمنظمات الوطنية الأربع وبينها "اتحاد الشغل"، تمهيدا لانطلاق مشاورات فعلية من أجل حوار وطني يُفضي لـ"لبناء الجمهورية الجديدة" وصياغة خريطة طريق وضع ملامحها سعيد لإخراج تونس من أزمتها السياسية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قرر سعيد تشكيل لجنة مهمتها إدارة الحوار الوطني، فاتحا المشاركة أمام كل من "ساند مسار التصحيح يوم 25 يوليو 2021 (تجميد البرلمان الذي تم حله لاحقا وإقالة الحكومة الإخوانية)".

وجاءت دعوة سعيد، إثر مطالبة أحزاب سياسية ومنظمات وطنية على رأسها "اتحاد الشغل" بإجراء حوار وطني من أجل إخراج البلاد من أزمتها التي تسبب بها سنوات النهضة.

وأكد الرئيس التونسي أن الحوار لن يشارك فيه "اللصوص والانقلابيون"، في إشارة إلى زعيم الإخوان راشد الغنوشي الذي تمرد على قوانين البلاد.