محمد بن سلمان يستقبل وفدًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 09:28 مساءً - استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، وفدًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وبحسب الوكالة، فقد جرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأظهرت اللقطات التي بثتها الوكالة، لقاء الأمير محمد بن سلمان مع 3 نواب جمهوريين هم: النائب كريس ستوارت من ولاية يوتا، والنائب جاي ريسكنثالر من ولاية بنسلفانيا، والنائبة ليسا مكلين من ولاية ميتشجان.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من المحتمل أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الشهر المقبل.