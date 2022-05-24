وزير الخارجية السعودي: على الشعب اللبناني أن يقوم بإصلاحات لاستعادة حكم الدولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 09:28 مساءً - أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، أنه على الشعب اللبناني أن يقوم بإصلاحات لاستعادة حكم الدولة، لافتا إلى أن التغيير وموضوع حزب الله بيد اللبنانيين".

وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال جلسة عن التحديات الأمنية في الشرق الأوسط ضمن منتدى دافوس، مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، إن "انتخابات لبنان قد تكون خطوة إيجابية، لكن من السابق لأوانه قول ذلك"، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية.

وشدد بن فرحان على ضرورة دفع عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية للأمام، مضيفا أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لاستقرار وسلام منطقة الشرق الأوسط وضمان أمن الطاقة. على صعيد متصل، أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن دول الخليج قدمت دورا رياديا أثناء جائحة كورونا.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الأردني، ​أيمن الصفدي​، إلى أنه "يجب العمل على منع انزلاق ​لبنان​ إلى الفوضى، كما يجب انتهاء ​الأزمة السورية​، مؤكدا أن المسار السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك".

وحول الأزمة الفلسطينية - الإسرائيلية، أكد الصفدي، أن بلاده تقف ضد أي اجتياح لأي دولة أو انتهاك لسيادتها والاعتداء على سلامة أراضيها.