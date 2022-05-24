الأغذية العالمى: كندا تقدم مليون دولار لدعم عمليات الإغاثة باليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 06:28 مساءً - أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن تقديم كندا مليون دولار لدعم العمليات الإغاثية في اليمن.

وأشار البرنامج، وفقًا لقناة "اليمن" الفضائية الشرعية، إلى أن هذا المبلغ إضافي لدعم عمليات برنامج الغذاء العالمي في اليمن، مضيفًا: "يواصل برنامج الأغذية العالمي معالجة الاحتياجات الملحة للملايين من الناس الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في اليمن".

ويشهد اليمن حربًا منذ 8 سنوات نجم عنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وبات نحو ثلثي السكان بحاجة للمساعدة، وفق تقديرات الأمم المتحدة.