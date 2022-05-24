انخفاض أسعار النفط

انخفاض أسعار النفطانخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، حيث فاقت المخاوف من ركود محتمل وضعف الاستهلاك توقعات شح المعروض العالمي وانتعاش الطلب على الوقود في الصين بعد وعود بكين بالتحفيز.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو بمقدار 45 سنتًا أو 0.40 في المائة إلى 112.97 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:12 بتوقيت جرينتش.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 47 سنتًا أو 0.43 في المائة إلى 109.82 دولارات للبرميل.

وانخفض كلا المعيارين بأكثر من دولار واحد في وقت سابق من الجلسة.. وارتفع خام برنت بنسبة 0.7 في المائة الاثنين بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط تقريبًا.