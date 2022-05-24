الجامعة العربية تهنيء الاتحاد الافريقي بيوم أفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 05:22 مساءً - ​هنأت جامعة الدول العربية الشعوب الافريقية الشقيقة والاتحاد الافريقي بمناسبة يوم افريقيا الذي يحل كل عام في ٢٥ مايو ،وذلك انطلاقا من عمق الصداقة العربية الافريقية، و الايمان بذات المباديء والمفاهيم المنبثقة من ميثاق الامم المتحدة وحركة عدم الانحياز و الشراكة القائمة على أسس تاريخية وجغرافية ومصالح متبادلة بين الجانبين.​​

وبهذه المناسبة تجدد الامانة العامة التزامها ببذل كافة الجهود التي من شأنها دفع أطر التعاون العربي الافريقي الي الأمام وتعميق الشراكة الاستراتيجية والانطلاق بها إلى آفاق أرحب، كما تتطلع إلى البناء على الاهتمامات المشتركة بين الجانبين وفي مقدمتها تحقيق متطلبات التنمية المستدامة والسلام والاستقرار في الاقليمين العربي والافريقي، وغيرها من الاهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إلي تحقيقها شعوب المنطقتين العربية والافريقية.​