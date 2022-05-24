الأمين العام لجامعة الدول العربية يفتتح المنتدى الثالث للمنافسة في المنطقة العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:22 صباحاً - شارك السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022 في افتتاح أعمال المنتدى الثالث للمنافسة في المنطقة العربية الذي الذي ينظم بمسقط بالتعاون مع وزارة التجارة و الصناعة و ترويج الاستثمار بسلطنة عمان و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبرعاية من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة و المناطق الحرة بالسلطنة.

و صرح مصدر مسئول بالأمانة العامة أن الأمين العام أشار في مستهل كلمته إلى الأوضاع العصيبة التي نتجت عن تقاطع أزمات مختلفة صحية و أمنية و اقتصادية و مناخية، و التي تسببت في اختلال سلاسل الإنتاج و الإمداد، مما يحتم إعادة النظر في آليات عمل أجهزة حماية المنافسة و منع الاحتكار.

و في ذات السياق، قال المصدر بأن أبو الغيط رأى بأهمية تجميع أفضل الممارسات في وثيقة استرشادية ترصد التجارب الناجحة في مجال حماية المنافسة في الدول العربية في أوقات الأزمات و الطوارئ.

و أفاد المصدر أن الأمين العام تطرق إلى وضع نظم حماية المنافسة و منع الاحتكار في الأسواق الرقمية في ظل تزايد حجم التجارة الإلكترونية، مؤكدا على ضرورة تطوير تلك الأجهزة من خلال تطوير التشريعات العربية بما يتلاءم و متطلبات المرحلة القادمة، و بناء قدرات المنتسبين لأجهزة المنافسة العربية لتمكينهم من التعامل بكفاءة مع التحديات الجديدة.

و تطرق أبو الغيط إلى بعض جهود جامعة الدول العربية في مجال التكامل الاقتصادي و تعزيز التعاون العربي لحماية المستهلك و حماية المنافسة و منع الاحتكار، مشيرا على وجه الخصوص إلى بروتوكول التعاون العربي في مجال حماية المنافسة الذي أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة في عام 2021. كما أشاد بمبادرة شبكة المنافسة العربية التي تم إطلاقها بالتعاون مع جمهورية مصر العربية في شهر مارس الماضي.

و تحرص الجامعة العربية على التعاون مع الجهات الشريكة لإقامة منتدى المنافسة العربية و إثراء نقاشاته، إذ تنظم خلاله جلستين حول متابعة تطورات المنافسة في المنطقة العربية