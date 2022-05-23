العسومي: لابد من حشد الجهود من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 09:28 مساءً - انطلقت في القاهرة اليوم الإثنين، أعمال منتدى التكامل الاقتصادي، والذي ينظمه البرلمان العربي مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وذلك خلال الفترة من 23 حتى 25 مايو الجاري، بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات العربية والمنظمات الإقليمية والدولية .

وخلال افتتاح أعمال المنتدى، أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، خلال كلمته، على ضرورة أهمية تعزيز التعاون العربي في المجال الاقتصادي وحشد الجهود من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود في ظل ما يواجهه العالم من أوضاعاً اقتصادية استثنائية صعبة تدق ناقوس الخطر، محذراً بأن هذه الظروف لن يكون أحد بعيداً أو بمنأى عنها، ولن تتمكن دولنا العربية من مواجهتها إلا من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي العربي باعتباره من أهم القضايا الملحة في وقتنا الحاضر وأيضاً في ظل عصر يقوم على التكتلات الاقتصادية الإقليمية التي تسعى إلى تأمين ظروف معيشية أفضل لشعوبها.

ولفت "رئيس البرلمان العربي"، إلى التداعيات السلبية التي شهدها الاقتصاد العالمي بمختلف قطاعاته، للأزمات التي ظهرت مؤخراً بسبب جائحة كورونا، ثم التطورات السياسية والأمنية الدولية، وخاصةً تلك المرتبطة بالأزمة الروسية-الأوكرانية، والتي فاقمت من وتيرة هذه التحديات ووضعت العالم بأسره أمام أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تعاني منها شعوب العالم كافة وبخاصة الشعب العربي، مؤكداً أن حلم إقامة السوق العربية المشتركة ومنافسة باقي التكتلات الاقتصادية، لم يتحقق إلا من خلال الشراكة الاقتصادية القوية وقدرتها على التصدي لأية أزمات اقتصادية.

وعقدت الجلسة الأولى للمنتدى تحت عنوان واقع منطقة التجارة الحرة العربية :الواقع والتحديات وآليات التطوير وسبل الوصول إلى اتحاد جمركي عربي ويشارك فيها السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، والسيد حسين بن شويش آل الشويش المستشار الاقتصادي وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية الأسبق -المملكة العربية السعودية، والدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية-ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية -جمهورية مصر العربية، والمهندس محمد كمال خبير تكنولوجيا المعلومات -إدارة المعلومات الصناعية بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

ويناقش المنتدى الذي يستمر على مدى 3 أيام واقع منطقة التجارة الحُرة العربية، والتجارب العربية في التجارة البينية ودور القطاع الخاص، وتيسير التبادل التجاري من واقع التوجهات العالمية والتجارب العربية والتكامل الاقتصادي العربي باعتباره مدخلًا أساسيًا لتعزيز التضامن بين الأقطار العربية لوضع تصور مستقبلي للتعاون الاقتصادي العربي.