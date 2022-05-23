الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مستفيدة من تراجع الدولار.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 6ر0 في المائة إلى 41ر1856 دولاراً للأوقية بعد أن وصلت الأسعار لأعلى مستوى منذ الـ 12 من مايو الجاري مسجلة 21ر1858 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 7ر0 في المائة إلى 60ر1855 دولاراً للأوقية.
ومن المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 1ر1 في المائة إلى 98ر21 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 1 في المائة إلى 40ر965 دولاراً، وصعد البلاديوم 6ر2 في المائة إلى 80ر2015 دولاراً.
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