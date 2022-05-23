انخفاض مؤشر بورصة مسقط العماني

انخفاض مؤشر بورصة مسقط العمانيانخفض مؤشر بورصة مسقط (30) العماني (1ر7) نقطة وبنسبة (17ر0) في المائة اليوم الاثنين، ليغلق عند مستوى (32ر4133) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (44ر4140) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت (4) ملايين و(75) ألفًا و(486) ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة (1ر128) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و(786) ألفًا و(664) ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (057ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (39ر22) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (324) ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته (95ر7) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين مليونًا و(281) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (42ر31) في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني (956) ألف ريال عُماني وبنسبة (47ر23) في المائة.