اجتماع الندوة 60 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 03:28 مساءً - افتتح السفير خليل إبراهيم الذوادي – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي أعمال الندوة 60 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية يوم الأحد الموافق 22 مايو والتي تستمر حتى 26 مايو 2022 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة العقيد/ بوزينه نورالدين رئيس وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووزير مفوض/ طارق عبدالسلام – مدير الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي، وقد حضر أعمال الندوة نخبة من الضباط في القوات المسلحة العربية ممثلين عن (16) دولة عربية لمناقشة موضوع "تحديث المصطلحات والمفاهيم العسكرية للقوات البحرية – الجوية – دفاع جوي – الحرب الإلكترونية – الحرب النفسية، الصادرة عام 2007 من جامعة الدول العربية "، وقد تلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون العربية والأمن القومي – الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي) عدد (10) دراسات من الدول الأعضاء لمناقشتها والخروج بدراسة موحدة بغرض الاستفادة منها في الجيوش العربية وتوزيعها على الكليات والمعاهد العسكرية العربية.

ألقى السفير خليل إبراهيم الذوادي، كلمة نقل فيها تحيات معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، وتمنياته لأعمال الندوة بالتوفيق والنجاح، كما أوضح أن هذه الندوات لها أهمية خاصة تنبع من تعزيزها فرص التعاون المشترك بين الجيوش العربية، لما للمصطلحات الموحدة من أهمية في تعزيز العمل العسكري المشترك بين مختلف الدول العربية، وكذا موضوع الدراسة محل هذا الاجتماع، وهو من المواضيع الهامة لدى قواتنا المسلحة، وتأتي استكمالاً للندوات السابقة والتي تمخض عنها العديد من الموضوعات الهامة تهدف إلى تحديث معجم المصطلحات العسكرية الذي صدر سنة 2007، من خلال مناقشة الملاحظات والمقترحات المقدمة من الدول لإقرار معجم موحد للمصطلحات العسكرية وسيتم تعميمه على الدول الأعضاء والمؤسسات التعليمية العسكرية.