جامعة الدول العربية و الاتحاد الاوروبي ينظمان مؤتمراً دولياً تحت عنوان ”مكافحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 12:28 مساءً - تنظم جامعة الدول العربية (قطاع الشئون السياسية- ادارة الحد من التسلح ونزع السلاح) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي مؤتمراً دولياً تحت عنوان "مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية"، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة خلال الفترة من 23-25 مايو2022، وسيشارك في هذا المؤتمر عدد من المنظمات الدولية (الانتربول، منظمة الجمارك العالمية، برنامج مسح الأسلحة الصغيرة)، إضافة إلى بعض الهيئات العربية (البرلمان العربي، ومجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.)

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في إطار التعاون الاستراتيجي بين المنظمتين في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح، والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة 2022-2024، بهدف تعزيز مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وبناء القدرات الوطنية العربية. كما سيشكل فرصة جيدة للدول العربية لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات الإقليمية والدولية مع تسليط الضوء على المجالات ذات الأولوية للدول العربية وجهودها في هذا الإطار.

ويتم خلال المؤتمر استعراض التجارب الرائدة من قبل الجهات المشاركة في مكافحة "الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية"، وذلك من خلال عدد من المحاور التي يتم التطرق إليها خلال جلسات المؤتمر المختلفة، بما في ذلك مكافحة تدفق الأسلحة غير المشروعة، إدارة وأمن المخزون، بالإضافة الى تعطيل مصادر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة.