مفتي فلسطين يحذر من تداعيات شرعنة أداء طقوس تلمودية في الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 11:22 صباحاً - حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، من تبعات قرار محكمة الاحتلال، الخاص بالسماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية أثناء اقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وقال المفتي العام، في بيان صحفي اليوم الإثنين: “هذا القرار خطير جداً ويمهد لتنفيذ مخطط المستوطنين المتطرفين الرامي لوضع اليد على المسجد الأقصى، وهو بمثابة تنفيذ عملي لمؤامرات التقسيم الزماني والمكاني”.

وأكد المفتي أن هذا القرار من القرارات الجائرة التي تندرج في إطار مسلسل التطرف الذي تنتهجه السلطات المحتلة ومتطرفوها للمس بالقدس والأقصى، بهدف إطباق السيطرة عليهما، وبناء الهيكل المزعوم”.

وحذر الشيخ محمد حسين من أن يكون من تداعيات هذا العدوان نشوب حرب دينية شعواء.

وأكد أن المسجد الأقصى هو للمسلمين وحدهم لا يحق لغيرهم التدخل في شؤونه، وأن الفلسطينيين مستعدون لبذل الغالي والنفيس للدفاع عن مسجدهم مهما بلغت التضحيات.

وعلى صعيد ذي صلة، حذر المفتي من سماح سلطات الاحتلال للمستوطنين المتطرفين بالقيام بما يسمى بمسيرة الأعلام في مدينة القدس، واقتحام المسجد الأقصى يوم الأحد القادم، لأنها تصب في جانب الاستفزازات العنصرية المنتهجة من قبل سلطات الاحتلال ومستوطنيها، والتي تهدد بتداعيات خطيرة وصعبة على أوضاع المنطقة برمتها.

ودعا المفتي الأمتين العربية والإسلامية، لحماية أولى قبلتيهم، وثالث مساجدهم التي تشد إليها الرحال، المسجد الأقصى المبارك الذي يئن تحت وطأة الاحتلال وظلمه، مطالبا كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى بضرورة إعماره وحمايته، محملاً سلطات الاحتلال عواقب هذه الاستفزازات، التي تنذر بحرب دينية لا يمكن تخيل عواقبها.

واقتحم عشرات المستوطنين اليهود ساحات المسجد الأقصى، وأدى بعضهم صلوات تلمودية.

وجاء ذلك بعد ساعات من قرار محكمة إسرائيلية، رفعت بموجبه الحظر الذي كان مفروضا على تأدية الصلوات داخل حرم المسجد الأقصى المبارك، قبل أيام من مسيرة الأعلام المقررة في التاسع والعشرين من هذا الشهر.