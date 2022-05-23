الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنظم ”وبينار” اقتصاديات تجارة الطاقة البينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 11:22 صباحاً - تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الطاقة) بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (AFESD) ندوة عبر الإنترنت "وبينار" حول "اقتصاديات تجارة الطاقة البينية"، والتي يقدمها السيد/ أندرو كلاكستون - الخبير الدولي الذي التحق مؤخراً بأمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء/ أمانة السوق العربية المشتركة للكهرباء يومي 23 و24 مايو 2022، وذلك في إطار رؤية المجلس الوزاري العربي للكهرباء للوصول لسوق عربية مشتركة للكهرباء والتي تسعى أمانته جاهدة لتنفيذها بالتعاون مع الشركاء.

تتضمن الندوة عرضًا شاملاً للمفاهيم الأساسية لاقتصاديات تجارة الكهرباء عبر الحدود وسيتم إلقاء الضوء على بعض الجوانب الأخرى المتعلقة بذلك مثل الهدف من الأسواق المتداولة والتكلفة الحدية وسعر السوق. إلى جانب تقييم الوضع الحالي في المنطقة العربية ومناقشة الثغرات الرئيسية التي يجب الكشف عنها ومعالجتها في الأنظمة المختلفة.

وفي هذا الصدد؛ أكدت المهندسة/ جميله مطر مدير إدارة الطاقة على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه مثل هذه اللقاءات في ترسيخ فكرة الحوار وتبادل الآراء حول الموضوعات التي يوليها المجلس الوزاري العربي للكهرباء اهتمامه وعلى رأسها السوق العربية المشتركة للكهرباء، حيث يعتبر التبادل التجاري البيني (cross boarder) أحد الوسائل الأكثر شيوعا والتي تمهد لقيام أسواق أكثر نضجاً في المستقبل.

كما أعربت عن سعادتها بالإقبال الشديد لحضور الندوة من الخبراء والمختصين في مجال تجارة الكهرباء والربط الكهربائي في الدول العربية حيث سيشارك في الندوة عدد من ممثلي الحكومات وهيئات تنظيم الكهرباء إلى جانب هيئات الربط الكهربائي الثلاث (الخليجي والثماني والمغاربي).