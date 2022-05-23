مؤسسات الأسرى: 1228 حالة اعتقال خلال أبريل معظمها في القدس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 10:25 صباحاً - قالت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، خلال شهر أبريل، 1228 فلسطينياً من الأراضي المحتلة، من بينهم 165 طفلاً، و11 امرأة، وهي أعلى نسبة في حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري، وشكلت حالات الاعتقال في القدس التحول الأساس في هذه النسبة.

وأوضح التقرير أن أعلى نسبة اعتقالات خلال أبريل كانت في القدس المحلتة، حيث بلغ عدد المعتقلين 793 حالة اعتقال، من بينها 139 طفلاُ وقاصراً، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة خلال الشهر 154 أمراً، بينها 68 أمراً جديداً، و86 أمر تمديد.

وأكد التقرير أن عمليات الإعتقال رافقها انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين وعائلاتهم، وكذلك بعد نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، عدا عن تسجيل إصابات متفاوتة منها بليغة بين صفوف المعتقلين برصاص جيش الاحتلال.

وكشف التقرير أن الاحتلال استخدم إطلاق النار على المعتقلين، بالإضافة إلى سياسة العقاب الجماعي التي طالت غالبية عائلاتهم من خلال عمليات التخريب والتدمير للمنازل وعمليات الإرهاب والتهديد بالاعتقال، واستخدام الكلاب البوليسية وغيرها من الأساليب.

وأوضح التقرير أن أعلى نسبة اعتقالات خلال أبريل في القدس، بلغت 793 حالة، من بينها 139 طفلاً وقاصراً، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة خلال الشهر 154 أمراً، بينها 68 أمراً جديداً، و 86 أمر تمديد.

وجاء في التقرير، الذي أصدرته عدة مؤسسات وهي (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة- القدس)، أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4700 أسيراً، وذلك حتى نهاية شهر أبريل 2022، من بينهم 32 أسيرة، و170 قاصراً، وما يزيد عن 600 معتقلاً إدارياً.

وأشار التقرير الفلسطيني إلى أن أعلى نسبة اعتقالات خلال أبريل في القدس، قد بلغت 793 حالة، من بينها 139 طفلاً وقاصراً، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة خلال الشهر 154 أمراً، بينها 68 أمراً جديداً، و86 أمر تمديد.