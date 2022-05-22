العراق يعلن تعليق الرحلات الجوية غدا بسبب العواصف الترابية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 08:22 مساءً - أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، تعليق الرحلات الجوية في كافة مطارات البلاد، غدا الإثنين نظرا لإنعدام مستوى الرؤية بسبب العواصف الترابية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسين جليل - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - إن "البلاد سوف تتأثر ابتداء من مساء اليوم بمرتفع جوي من شرق البحر المتوسط ترافقه كتلة هوائية باردة، حيث تكون درجة الحرارة لهذه الكتلة أقل من درجة الحرارة السائدة في الأيام الماضية، وعندما تتقدم هذه الكتلة سوف تسبب تصاعد الغبار من الأقسام الشمالية الغربية والأقسام الغربية باتجاه المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وأضاف أن الحالة التي يجب أن نؤكد عليها خلال هذين اليومين ستشمل محافظات كردستان، ما يعرض العراق لهذه العاصفة الترابية ابتداء من مساء اليوم وحتي الغد، موضحا أن العاصفة ستنتهي بعد غد الثلاثاء، ويميل الطقس إلى الاستقرار فيما تنخفض درجات الحرارة من 5 إلى درجات مئوية.