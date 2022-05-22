الأمين العام يستقبل وزير الشئون الاستراتيجية بجمهورية البرازيل الاتحادية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 02:23 مساءً - استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم 22 مايو الجاري بمقر الأمانة العامة، السيد "فلافيو روشا"، وزير الشئون الاستراتيجية بجمهورية البرازيل الاتحادية، حيث شهد اللقاء تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وصرح مصدر مسئول من الأمانة العامة بأن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن تطلعه لاستمرار البرازيل في دعمها للقضية الفلسطينية، في مختلف المحافل الدولية، خاصةً خلال المرحلة الحالية التي تشهد تصعيداً مستمراً من الجانب الإسرائيلي لتضيق الخناق على الفلسطينيين، ومحاولة تغيير الوضع القائم بالقدس، بما في ذلك النيل من المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وذكر المصدر أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين الدول العربية والبرازيل، حيث أوضح أن الطرفين خلال اللقاء ناقشا سبل الارتقاء بالعلاقات العربية مع البرازيل، بما في ذلك ما يتعلق بتوسيع المجالات المتاحة للاستيراد والتصدير بين الجانبين والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البرازيل والدول العربية.

وفي ختام اللقاء، أعرب أبو الغيط عن تقديره للعلاقات العربية البرازيلية مؤكداً على أهمية العمل على توسيعها بما يحقق أقصى منفعة للجانبين.​