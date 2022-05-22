سلطنة عمان ترفع إجراءات وتدابير كورونا الاحترازية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 02:23 مساءً - أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية في جميع الأماكن ولجميع الأنشطة المتعلقة بجائحة كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية أن اللجنة العليا المكلفة ببحث آليـة التعامل مع التطوُّرات كورونا، قررت رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية، مع استمرار أفراد المجتمع في مراعاة التمسك بالثقافة الصحية الوقائية، وكذلك الالتزام في حالة الإصابة بحمى أو أية أعراض تنفسية بالبقاء في المنـزل وعـدم مخالطة الآخرين وارتداء الكمامة في حالة المخالطة.

وحثت اللجنة الجميع، وعلى الأخص كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة ومَـن لـديهم نقص المناعة، على الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.

وناشدت المواطنين والمقيمين بضرورة تلقي الجرعة المعززة من اللقاح.