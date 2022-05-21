تونس تعلن إحباط محاولة هجرة غير شرعية بزورق مطاطي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 11:24 مساءً - أعلن الحرس البحري التونسي إحباط محاولة هجرة غير شرعية من منطقة سوسة باتجاه سواحل أوروبا باستخدام زورق مطاطي.

جاء هذا في تصريحات للناطق الرسمي للنقابة الأساسية للحرس البحري في سوسة، كريم بلحوش، اليوم السبت، بحسب موقع "شمس إف إم".

وتمكنت الوحدات العائمة التابعة لمنطقة الحرس البحري في سوسة، في الليلة الماضية من "ضبط زورق مطاطي على متنه 23 مجتازًا تونسيًا".

وكان الموقوفون الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و42 سنة، بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو السواحل الأوروبية.

وذكر بلحوش أنه تم نقل المهاجرين إلى ميناء سوسة التجاري، وتسليمهم إلى الحرس البحري لمزيد من البحث والتحري.

وأشار إلى أن ذلك جاء بعد استشارة النيابة العمومية التي أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.