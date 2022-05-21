مفتي القدس: الأقصى للمسلمين وحدهم وسيبقي فلسطينيًا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 01:25 مساءً - قال المفتي العام للقدس والديار والفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد أحمد حسين، إن المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم وسيبقى فلسطينيا.

وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر العربي الطارئ الـ 33 للاتحاد البرلماني العربي، والذي ينعقد بالقاهرة تحت عنوان المسجد الأقصى وجميع مقدسات الإسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى، اليوم السبت، أن دعوات اقتحام المسجد الأقصى في ذكرى النكبة عدوان جديد على مقدساتنا.

وأشار مفتي القدس إلى أن المرابطين يدافعون عن المسجد الأقصى وكرامتهم وكرامة الأمة في آن واحد.

وتابع: “لا مكان ولا زمان في المسجد الأقصى إلا ويؤكد على أن القدس عربية”.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الطارئ الـ 33 للاتحاد البرلماني العربي.

ويأتي المؤتمر على مستوى رؤساء البرلمانات العربية، والذي يُعقد بالقاهرة، تحت عنوان: المسجد الأقصى وجميع المُقدسات الاسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى”.

ويناقش المؤتمر الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الدينية في ظل صمت دولي.

ومن المتوقع أن يصدر المؤتمر إعلانا ختاميا، باسم رؤساء البرلمانات العربية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية.