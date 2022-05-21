إضراب شامل في جنين بعد استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 09:28 صباحاً - عم الإضراب الشامل، اليوم السبت، في مدينة جنين ومخيمها حدادا على روح الشهيد أمجد الفايد، والذي ارتقى، في وقت مبكر اليوم، خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مراسلنا بأن فصائل العمل الوطني والإسلامي في جنين، أعلنت عن الإضراب الشامل، وذلك حدادا على روح الشهيد الفايد، وسط مطالبات بالانتقام ومواصلة التصدي لقوات الاحتلال.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء الفتى الفايد (17 عاما) بعد وقت قصير من نقله إلى مستشفى “ابن سينا” مصابا بجروح حرجة، جراء استهدافه من قوات الاحتلال في شارع يافا بجنين.

والشهيد الفتى الفايد هو الشهيد الـ20 الذي يرتقى بفعل جرائم الاحتلال في جنين منذ بداية العام الجاري