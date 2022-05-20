إرتفاع أسعار الذهب لأكثر من 1845 دولار للاوقية

إرتفاع أسعار الذهب لأكثر من 1845 دولار للاوقيةإرتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عقدين والمخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي، ما انعش الطلب على سبائك الملاذ الآمن.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1845.71 دولاراً للأونصة.

فيما ارتفعت اسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 1844.30 دولار للأونصة.

وارتفعت أسعار الذهب المسعر بالدولار بنحو 1.9% هذا الأسبوع مع تراجع العملة الأميركية فيما ستكون أول خسارة أسبوعية تمنى بها في 7 أسابيع.

وارتفع سعر الفضة 0.5% إلى 22 دولاراً للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 963.49 دولار، وزاد البلاديوم 1.4% إلى 2034.63 دولار وكلاهما في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2.5% و4.5% على التوالي.