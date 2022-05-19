الأمين العام المُساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المُحتلة بجامعة الدول يستقبل رئيس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 01:25 مساءً - استقبل الأستاذ الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المُساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المُحتلة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم أمس الموافق 18 مايو 2022، اللواء ورئيس الأركان / باتريك جوشا، رئيس هيئة الأمم المُتحدة لمُراقبة الهدنة (الأنتسو) والوفد المرافق له، حيث قدّم اللواء شرحاً لوظائف ومهام البعثة في مُراقبة خطوط الهدنة في مناطق عملياتها في الشرق الأوسط، وما تُقدّمه الهيئة من تقارير وأعمال تنسيق ومُتابعة لمهام فرق وبعثات حفظ السلام الدولية في المنطقة.

وجرى في الاجتماع تحليل وتقييم لمُختلف تلك المهام المُتمثلة في مُراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على اتفاقيات الهدنة ومنع الحوادث المُنفردة من التصاعد ومُساعدة عمليات حفظ السلام الأُخرى التابعة للأمم المُتحدة في المنطقة لتنفيذ مُهمتهم، وأثرها على الوضع الراهن، خاصةً في ضوء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وفي الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس والجولان العربي السوري، كما تم التداول بآفاق تعزيز دور البعثة في ضوء المُستجدات والتطورات في المنطقة وأهمية استمرارها في أداء المهام الموكلة إليها.