العراق.. رئيس الوزراء يؤكد وقوف بغداد الدائم إلى جانب لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 05:31 مساءً - قدّم رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء في اتصال هاتفي، تهانيه إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بمناسبة نجاح إجراء الانتخابات التشريعية اللبنانية.

وأعرب الكاظمي في تهنئته عن مساندة العراق للبنان حكومةً وشعباً وهو يحقق هذه الخطوة الديمقراطية المعبرة عن إرادة الشعب اللبناني، وتطلعاته لترسيخ الاستقرار، وبناء الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الكاظمي خلال الاتصال، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية التعاون المشترك في مختلف المجالات، مؤكدا وقوف العراق الدائم إلى جانب لبنان في أزمته؛ من أجل تعزيز أمن المنطقة، وتحقيق إرادة شعوبها المحبّة للسلام.

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