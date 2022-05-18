محمد بن زايد يشكر زعماء العالم الذين قدموا العزاء بوفاة الشيخ خليفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 03:28 مساءً - توجه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بالشكر لرؤساء وزعماء وقادة العالم ممن شارك بالتعزية في وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات الراحل.

وفي تغريدة له على موقع تويتر قال الشيخ محمد بن زايد” أتوجه بجزيل الشكر وبالغ العرفان إلى أصحاب الفخامة والجلالة والمعالي قادة الدول الشقيقة والصديقة ووفودها وجميع من شاركنا وشعب الإمارات في مصابنا وغمرونا بعظيم لطفهم وتعازيهم ومواساتهم في رحيل فقيد الوطن الكبير أخي خليفة بن زايد “رحمه الله”.

وشهدت الإمارات خلال الأيام الماضية وصول العديد من الوفود الرسمية التي ضمت قادة الدول وكبار المسؤولين لتقديم واجب العزاء في الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات الراحل.

وشارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبقية شيوخ الإمارات، في تشييع جثمان الشيخ خليفة بن زايد، إلى مثواه الأخير في مقبرة البطين بأبوظبي.

وأعلنت دولة الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوماً وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.