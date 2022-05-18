الخارجية الفلسطينية: اقتحامات وتصريحات رئيس وزراء إسرائيل دعوة للتصعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 10:29 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الاقتحامات المتواصلة التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها زيارته أمس لمستعمرة “الكنا” وتوجهه صباح هذا اليوم لمستعمرة “كيدا” في شمال الضفة، في إصرار رسمي على شرعنة وتعميق وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية في أرض دولة فلسطين.

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء “إن اقتحامات بينيت المتكررة وسط حماية مشددة من سلطات الاحتلال دليل قاطع على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة استيطان ومستوطنين، واثبات جديد على غياب شريك السلام الإسرائيلي”.

وأكد البيان “أن سياسات الحكومة الإسرائيلية المعلنة وخطواتها العملية عنصرية معادية للسلام وتهدف لتقويض أية فرصة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع على أساس مبدأ حل الدولتين، وتخريب متعمد لأية جهود إقليمية ودولية مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

وأضافت ” لم يكتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بهذه الاقتحامات الاستفزازية، وإنما يطلق جملة من التصريحات المعادية للشعب الفلسطيني والتي تحرض علناً على مزيد من عمليات القتل خارج القانون والاعدامات الميدانية (وبجميع الأسلحة) تحت شعار ما أسماه بينت (ضرب الإرهابيين)، دون أن يحدد بينت من هم (الإرهابيون)”.

وطرح بيان الخارجية الفلسطينية عدة تساؤلات حول مصطلح الإرهابيين الذي استخدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي “هل هم المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين داخل منازلهم الذين ترهبهم قواته ليل نهار بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن؟ أم أي فلسطيني يرفع العلم الفلسطيني؟ أو يهتف لصالح القضية الفلسطينية؟ أو أي صحفي أو إعلامي ينقل حقيقة ما ارتكبته قواته من انتهاكات وجرائم؟ أو أي مقدسي يتمسك بوجوده في منزله في القدس المحتلة وبلداتها واحيائها؟ أو المواطنين المدنيين الذي يخرجون في مسيرات واعتصامات سلمية دفاعاً عن أرضهم وبلداتهم وممتلكاتهم في وجه غول الاستيطان وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة”.

وأشارت الوزارة إلى إعلان بينيت دعمه المطلق لجيش الاحتلال وشرطته خاصة في ظل ما ارتكبه من انتهاكات وجرائم أدت إلى الإعدام الميداني للشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وتابعت الوزارة “أن دعوة صريحة وتحريض مباشر لتصعيد الأوضاع ولدوامة من العنف، واعتراف إسرائيلي رسمي أن ما تقوم به قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين هو سياسة إسرائيلية ممنهجة موجهة من رأس الهرم السياسي في دولة الاحتلال، كما أنها تصدر عن عقلية استعمارية عنصرية تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقه في أرض وطنه وتستبدل ثقافة السلام بثقافة الحقد والكراهية وإلغاء الآخر”.

وأردفت “أن بينت باقتحاماته وتصريحاته يتحدى المجتمع الدولي والأمم المتحدة وقراراتها ومواقف الادارة الأمريكية المعلنة تجاه الصراع عامةً، والاستيطان وحقوق المواطنين الفلسطينيين بشكل خاص، أو أن بينت قادر على التعايش مع سقف ردود الفعل الدولية على انتهاكات وجرائم الاحتلال والاستيطان، أو أنه يدرك جيداً عدم جدية المواقف الدولية والأمريكية”.