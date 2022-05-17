تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 10:30 مساءً - أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الثلاثاء، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ففي المغرب، سجلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 135 إصابة جديدة، وحالتي وفاة، وتعافي 72 شخصا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و165 ألفا و984 حالة، والوفيات إلى 16 ألفا و74 حالة، والشفاء إلى مليون و149 ألفا و167 حالة بنسبة تعافي تبلغ 98.6%.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 5 إصابات جديدة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 265 ألفا و828 حالة، والشفاء إلى 178 ألفا و374 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و875 حالة.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة 50 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و98 ألفا و124 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين.