استقرار أسعار الذهب
استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ دعم انخفاض الدولار الطلب على المعدن النفيس وفاق تأثير هذا التراجع زيادة العائد على سندات الخزانة.
وبحسب موقع "سي ان بي عربية" ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية في أحدث معاملاته بنسبة 0.1 في المائة إلى 1825.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:18 بتوقيت غرينتش.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1825.60 دولار للأونصة.
واستقر مؤشر الدولار بعد تراجعه عن أعلى مستوى في قرابة 20 عامًا الاثنين.. ويزيد انخفاض الدولار من جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى، لكن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام زاد، الأمر الذي حد من الطلب على الذهب الذي لا يدر فائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.2 في المائة إلى 21.56 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 945.76 دولار للأونصة، فيما تراجع البلاديوم 1.2 في المائة إلى 2002.17 دولار للأونصة.
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