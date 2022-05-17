البرلمان العربي يدعو الأطراف الليبية إلى ضبط النفس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 06:28 مساءً - عبر البرلمان العربي عن قلقه البالغ إزاء التطورات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس اليوم الثلاثاء.

ودعا الأطراف الليبية إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية العليا حفاظًا على الأرواح ومقدرات الشعب الليبي والخروج من هذه المرحلة الحرجة بأقل الخسائر.

وأكد البرلمان العربي في بيان اليوم دعمه الكامل لكل ما من شأنه أن يسهم في عودة الاستقرار إلى ليبيا وعودة لغة الحوار إلى ساحتها وبين أطرافها المختلفة وصولاً إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، مُحَذّرًا من خطورة ترك الدولة فريسة لموجات من العنف بين الأطراف المتصارعة.