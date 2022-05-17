المجلس الرئاسي الليبي يدعو إلى عدم تحويل الخلافات السياسية إلى نزاع مسلح

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 02:22 مساءً - دعا المجلس الرئاسي الليبي كل الأطراف السياسية بليبيا إلى عدم تحويل الخلافات السياسية إلى نزاع مسلح قد يؤدي بالبلاد إلى منزلق خطير يهدد أمن المدنيين.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي اليوم الثلاثاء، يدعو المجلس إلى التهدئة وضبط النفس وتجنيب طرابلس وكل المدن أي استخدام للقوة أو التلويح بها وتجنب أي إقحام للأطراف العسكرية في الخلافات السياسية.

يذكر أن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية قال إن رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا وعددا من أعضاء الحكومة قد غادروا العاصمة طرابلس بعد وصولهم يوم أمس.

وأكد المكتب في بيان إعلامي حصل الغد على نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن ذلك حرصا على أمن وسلامة المواطنين وحقنا للدماء وإيفاءً بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الشعب الليبي بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقا للقانون.

وأضاف البيان بأن الحكومة تتوجه بخالص الشكر لكل الأجهزة الأمنية والشرطية على التزامها بالقانون وحفاظها على أمن العاصمة وسلامة المدنيين، والشكر موصول لأهالي مدينة طرابلس على حفاوة الأستقبال وكرم الضيافة.

وكان مراسلنا في بنغازي قال إنه اندلعت اشتباكات في عدة مناطق من العاصمة الليبية طرابلس.

وذكر سياسي وقائد جماعة أن اشتباكات اندلعت في العاصمة الليبية طرابلس في وقت مبكر اليوم الثلاثاء بعد وصول رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا إلى المدينة على الرغم من رفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة.

وأظهرت مقاطع مصورة على الإنترنت مقاتلين في مناطق في وسط طرابلس وحول الميناء، في حين سُمع صوت أسلحة آلية.

وأفاد مراسلنا في بنغازي عبد العزيز الفاخري، بأن اشتباكات وقعت منذ الصباح الباكر في طرابلس في منطقة باب العزيزية وصلاح الدين والشط، حيث تشهد هذه المناطق اشتداد المواجهات العسكرية بين القوات الداعمة والمؤيدة لفتحي باشاغا ومجموعات مؤيدة لعبد الحميد الدبيبة، حيث دخل باشاغا العاصمة طرابلس لممارسة مهامة بمقر كتيبة النواصي وباسناد من الكتيبة 166.