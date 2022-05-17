رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية تقدم تعازيها باستشهاد الصحفية أبو عاقلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 02:22 مساءً - قدّمت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية سعد العبد الله الصباح، اليوم الثلاثاء، بمقر السفارة الفلسطينية، تعازيها باستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، وللشعب الفلسطيني، وذويها.

وقالت الشيخة العبد الله الصباح، خلال لقائها سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب: "فلسطين المباركة عليك السلام، انت للعرب وستبقين للعرب، هنيئا للشهداء الأحياء على الدوام، شيرين اغتالوكِ لقول الحق، وعلى طريق الحق، والحق لا يموت".