المحجوب: القرار الليبي الليبي يدخل العاصمة لمباشرة مهام الاستقرار

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 08:22 صباحاً - قال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، إن القرار الليبي الليبي دخل العاصمة لمباشرة مهام حكومة الاستقرار.

جاء ذلك عقب إعلان الحكومة الليبية المعيّنة برئاسة فتحي باشاغا من البرلمان فجر الثلاثاء دخولها العاصمة طرابلس، مقر حكومة عبد الحميد الدبيبة التي ترفض التخلي عن السلطة.

وأعلن المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة “وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية فتحي باشاغا برفقة عدد من الوزراء العاصمة طرابلس استعداداً لمباشرة أعمال حكومته منها”.

وقال المحجوب عبر فيسبوك: ” القرار الليبي الليبي دخل العاصمة لمباشرة مهام حكومة الاستقرار. نسأل الله أن تكون خطوة للبدء في إصلاح حال البلد واستقراره وتحقيق ما يصبو إليه الليبيون في وطنهم.. لقطع الطريق على مخططات تمطيط وتدوير الأزمة الليبية ونهاية التلاعب الدولي بمصير البلاد”..

ونقلت وسائل إعلام عن عصام أبوزريبة، وزير الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أن رئيس الوزراء فتحي باشاغا وصل إلى العاصمة طرابلس.

وقال أبوزريبة “الحكومة الليبية المكلفة ستمارس مهامها من طرابلس”، مضيفا أن وزارة الداخلية لن تلاحق لأسباب سياسية أعضاء حكومة الدبيبة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ما تسمى بكتبية النواصي، أحد أكبر التشكيلات المسلحة بالعاصمة اللييبية، رحبت بوصول باشاغا، مؤكدة تقديم كامل الدعم للنهوض بالدولة وتحقيق الاستقرار.

وقبيل وصول باشاغا، أمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بوضع الطيران المسيّر في حالة استنفار وعلى أهبة الاستعداد لأي طوارئ واستخدام الذخيرة الحيّة ضدّ أي تحركات مشبوهة، وذلك على خلفية الاشتباكات المسلحة بين الفصائل المتنافسة التي شهدتها العاصمة طرابلس وبعض مناطق غرب البلاد خلال الأيام الماضية.

وطالب الدبيبة في خطاب وجهه إلى آمر ركن القوات الجوية في حكومته بإعلان الاستنفار في غرفة عمليات الطيران المسير، ومراقبة أي تحركات مسلّحة في نطاق طرابلس الكبرى (نقطة تمركز غرب جسر 17 جنوب جسر السبيعة وشرق بوابة القويعة)”، كما أذن لغرفة العمليات “بالتعامل المباشر بالذخيرة الحية مع أي تحركات مشبوهة من شأنها زعزعة الاستقرار وتثبيت ذلك بالتصوير الجوي والإحداثيات”.

وكلف البرلمان الليبي باشاغا في مارس، لكن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء المكلف في العام الماضي، رفض تسليم السلطة.