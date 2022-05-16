الدولار يبدأ الأسبوع بقوة

الدولار يبدأ الأسبوع بقوةارتفع الدولار الأمريكي في مستهل الأسبوع إلى مستوى يقل قليلا عن أعلى مستوى له منذ 20 عامًا مقابل العملات الرئيسة الأخرى اليوم الاثنين مع سعي المستثمرين إلى ملاذ آمن بسبب مخاوف بشأن النمو العالمي.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" سجل مؤشر الدولار 104.54 بعد أن تجاوز لفترة وجيزة 105 يوم الجمعة وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2002 بعد 6 أسابيع متتالية من المكاسب.

وأقبل المستثمرون على عملة الملاذ الآمن بسبب مخاوف بشأن قدرة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على كبح التضخم دون التسبب في ركود بالإضافة إلى مخاوف بشأن تباطؤ النمو الناجم عن الأزمة الأوكرانية والتبعات الاقتصادية لسياسة الصين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا.

وبدأ اليورو الأسبوع الحالي قرب أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2017 متأثرا بارتفاع الدولار وتضرر الاقتصاد الأوروبي من الصراع في أوكرانيا.

ووصل اليورو إلى 1.0398 دولار صباح اليوم الإثنين وهو ما يزيد قليلا عن المستوى الذي سجله الخميس وبلغ 1.0354 دولار وهو أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2017.

فيما سجل الجنيه الإسترليني 1.2256 دولار اليوم، بعد تراجعه إلى 1.2156 دولار الأسبوع الماضي متأثرا بأرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي جاءت أقل من المتوقع.

وتراجع أيضاً الين الياباني بشكل طفيف صباح اليوم، مسجلًا 129.43 ين للدولار.

وفي سوق العملات المشفرة سجلت بتكوين نحو 31000 دولار بعد تراجعها إلى 21400 دولار يوم الخميس وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2020.