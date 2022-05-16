بعد توقف دام 6 أعوام.. وصول أول طائرة للخطوط الجوية اليمنية إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 06:28 مساءً - وصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي الأردني ظهر اليوم الاثنين، أول طائرة للخطوط الجوية اليمنية قادمة من صنعاء بعد توقف دام 6 أعوام، وفق رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو.

وأضاف مستو في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان الطائرة حملت على متنها 130 راكبا، وغادرت تقل 55 راكبا تجاه العاصمة اليمنية صنعاء، موضحا أن الخطوط الجوية اليمنية ستشغل رحلة واحدة أسبوعيا من صنعاء، إضافة إلى 3 رحلات تقوم بتشغيلها من عدن إلى عمان.

وفي وقت سابق، أعلن وزير النقل في حكومة صنعاء، عبد الوهاب يحيى الدرة، أن أول رحلة تجارية من مطار صنعاء، منذ بدء الهدنة الإنسانية، ستسير إلى الأردن اليوم الاثنين، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأشار الدرة إلى أن الرحلة التجارية التي ستسير إلى المملكة الأردنية ستعود في اليوم نفسه، عبر الخطوط الجوية اليمنية.

وكان من المقرر تسيير هذه الرحلة التجارية، للمرة الأولى منذ 6 سنوات، في الـ 24 من أبريل إلى عمان، إلا أن شركة الخطوط اليمنية أعلنت تأجيلها وعدم السماح لها بتشغيلها.

وأكد الوزير اليمني على جاهزية مطار صنعاء الدولي التشغيلية الفنية والمهنية، لاستقبال الرحلات المدنية والتجارية كافة.

وأشار إلى أن المطار يقدم خدمات ملاحية جوية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، والمنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن بشكل يومي، بكوادر يمنيين مؤهلين.