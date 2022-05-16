40 قتيلا في ثلاث هجمات في شمال وشرق بوركينا فاسو

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 03:28 مساءً - قتل حوالي 40 من المتطوعين الأمنيين والمدنيين السبت في شمال وشرق بوركينا فاسو في ثلاث هجمات منفصلة نفذها مسلحون يشتبه بأنهم إرهابيون، وفق ما ذكرت مصادر أمنية ومحلية لفرانس برس الاثنين.

واستهدف الهجوم الأكثر دموية مجموعة “المتطوعون للدفاع عن الوطن” في منطقة الساحل (شمال) ما أسفر عن مقتل “نحو 20

شخصًا بينهم8 من المتطوعين” بحسب أحد مسؤوليهم.

وأضاف أنه في اليوم نفسه قتل 5 متطوعين آخرين ومدني في مركويي في المنطقة وهو ما أكده مصدر أمني متحدثا عن “سلسلة هجمات استهدفا أساسا المتطوعين الأمنيين”.

وأضاف انه “تم اتخاذ إجراءات لإرسال تعزيزات إلى المنطقة وحماية السكان المتضررين”.

وفي محافظة كومبينجا (جنوب شرق) قرب حدود توجو وبنين، تعرضت “قافلة من المدنيين بمواكبة “متطوعين أمنيين لهجوم في نامويوري” بحسب مصدر أمني آخر من المنطقة موضحا أن “نحو 15 مدنيا قتلوا”.

قال أحد سكان المحافظة إنه بالإضافة إلى المدنيين قُتل “ثلاثة متطوعين” خلال هذا الهجوم، وطلب مساعدة “لمعالجة نحو 10 جرحى”.

كما أدى هجوم متزامن آخر ليل السبت الأحد على مراكز الدرك والشرطة في فارامانا (غرب) قرب الحدود مع مالي، إلى إصابة عنصرين من قوات الأمن بحسب مصدر أمني.

كانت بوركينا فاسو منذ عام 2015 هدفا لهجمات إرهابية تنفذها حركات مسلحة بعضها تابع للقاعدة وتنظيم داعش، خلفت أكثر من ألفي قتيل و1,8 مليون نازح.

في حين تتركز غالبية الهجمات الجهادية في شمال وشرق البلاد، تتأثر مناطق معينة في الغرب أيضًا بأعمال العنف بوتيرة أقل.

قبل أسبوع، أعلن جيش بوركينا فاسو في بيان أنه “حيد” ما لا يقل عن 50 “إرهابيا” خلال التصدي لكمين في شمال غرب البلاد وأثناء عملية في جنوب غربها.

ومطلع أبريل، أعلن الرئيس عن تشكيل لجان حوار محلية مع الجماعات الإرهابية المحلية في محاولة لوقف العنف.