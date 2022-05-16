ابوالغيط يتوجه الي اسبانيا لرعاية منتدي العلاقات العربية الاسبانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 01:25 مساءً - يتوجه السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الي مدريد اليوم الاثنين ١٦ الجاري لرعاية الدورة الأولى لمنتدى العلاقات العربية – الإسبانية عبر الإعلام الرقمي الذي سيعقد في العاصمة الإسبانية، و تنظمه هيئة الإذاعة والتليفزيون الإسبانية بحضور خوسيه مانويل بيريز رئيس الهيئة وميكيل إيسيتا وزير الثقافة والرياضة الإسباني.

​وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن هذا المنتدى يعد فرصة جيدة للمؤسسات الإعلامية العربية والإسبانية لتبادل الخبرات ووجهات النظر وبناء جسور التعاون بين الجانبين، نظراً لمشاركة عدد كبير من رؤساء هيئات الإذاعة والتليفزيون بمختلف الدول العربية والمؤسسات الإعلامية العربية أيضاً.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن هذا المنتدى يعد فرصة جيدة للمؤسسات الإعلامية العربية والإسبانية لتبادل الخبرات ووجهات النظر وبناء جسور التعاون بين الجانبين، نظراً لمشاركة عدد كبير من رؤساء هيئات الإذاعة والتليفزيون بمختلف الدول العربية والمؤسسات الإعلامية العربية أيضاً.

كما ذكر المصدر أنه من المقرر أن يلتقي الأمين العام خلال الزيارة مع الملك "فيليب السادس" ملك إسبانيا، وكذلك السيد خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الاسباني للتباحث حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.