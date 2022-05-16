حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 01:25 مساءً - وقع انفجار في منزل وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، نتيجة تسرب غاز، يوم الإثنين، بحسب ما ذكر مسؤول أمني محلي.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن المسؤول الأمني، قوله إن الوزير التونسي ”بخير“، مضيفا أن زوجته أصيبت بحروق طفيفة من الدرجة الأولى.

ولم تتوفر حتى اللحظة، مزيد من التفاصيل حول الحادثة.

وبرز شرف الدين كواحد من أقوى الشخصيات في تونس منذ أن تحرك الرئيس قيس سعيد الصيف الماضي للسيطرة على السلطة التنفيذية وأقال البرلمان وأصبح يحكم بمراسيم.