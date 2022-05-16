وزير خارجية إيران يشارك في مراسم تأبين الشيخ خليفة بن زايد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 12:28 مساءً - غادر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، العاصمة طهران متوجها نحو أبوظبي لتقديم تعازي بلاده الرسمية في وفاة الرئيس الإماراتي الراحل الشيخ خليفة بن زايد.

ويستمر العديد من القادة وزعماء العرب ودول العالم في التوافد على دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة، الذي خلفه في الرئاسة الشيخ محمد بن زايد.

ومن أبرز القادة الذين يتوجهون إلى الإمارات اليوم الاثنين، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، والرئيس الإسرائيلي اسحاق هيرتسوغ.

وتوفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان صباح يوم الجمعة عن عمر 74 عاما. ووري جثمانه في مقبرة البطين في أبوظبي.