ميقاتي يتابع عمليات فرز أصوات الانتخابات النيابية اللبنانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 12:28 مساءً - تابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من مكتبه في السراي الحكومي، صباح اليوم الإثنين، مجريات عمليات فرز الاصوات للانتخابات النيابية مع وزيري الداخلية والبلديات بسام مولوي والعدل هنري خوري.

وتبلغ رئيس الحكومة أن عمليات فرز الأصوات وجمع النتائج مستمرة بشكل متواصل من دون حضول اي أشكالات، وأن عمليات فرز أصوات الذين اقترعوا بالامس واصوات المقترعين في الخارج في آن معا تشكل ضغطا إضافيا على الجهاز الإداري الذي يتولى العملية وعلى لجان القيد.

وأبدى رئيس مجلس الوزراء ارتياحه إلى مسار اليوم الانتخابي الطويل، وقال: “لقد نجحت الحكومة في انجاز هذا الاستحقاق بجدارة رغم حدة الانقسام السياسي الحاد والتشنج الذي كان سائدا”.

وشدد على ” أن بعض الشوائب والتجاوزات التي حصلت خلال اليوم الانتخابي أمكن معالجتها بالقانون وبالسياسة أيضا، لان الحكمة كانت تتطلب الكثير من الدراية حتى لا يؤثر اي امر على مسار الانتخابات او يعطلها”.

وشدد على” أن العمل مطلوب منذ الان من كل القوى السياسية التي ستتمثل في المجلس النيابي الجديد لاستكمال الخطوات الدستورية في أسرع وقت ممكن نيابيا وحكوميا، لان الواقع الذي نعيشه لا يتحمل الاستمرار في التجاذبات على حساب الأولويات”.

وتوجّه بالشكر إلى وزيري الداخلية والخارجية، وطاقم الوزارتين على انجاز الاستحقاق الانتخابي داخل لبنان وفي دول الانتشار، كما حيا السلك القضائي الذي يشرف على المراحل القانونية الأخيرة من الانتخابات.

وتوجه بشكر خاص إلى الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة الذين سهروا على حسن إتمام العملية الانتخابية بالكثير من الهدوء والحرية، ما خلا اشكالات محدودة تمت معالجتها من دون إن تؤثر على المسار العام للانتخاب.

في الختام توجّه رئيس الحكومة” بالتحية الى اللبنانيين،الذين عبّروا عن تمسكهم بالنهج الديموقراطي وعن رأيهم بصناديق الاقتراع”.

وقال: “نحترم ونقدر رأي مَنْ اقترع أو لم يقترع، لأنه خيار ديموقراطي مشروع ، وما يعنينا بالدرجة الأولى أننا تعهدنا ووفينا بتعهدنا، واجرينا الانتخابات النيابية في موعدها، وليتحمّل الجميع مسؤوليتهم”.

وأضاف إن “حكومة “معا للانقاذ” عملت ووفت ونفذت برنامجها الوزاري بكل أمانة، على أمل أن يتعاون الجميع في المرحلة المقبلة لاتمام مراحل الانقاذ المطلوبة لخير لبنان واللبنانيين”.